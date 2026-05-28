El Departamento de Estado especificó las circunstancias en las cuales esta medida será aplicable.

La preservación de la validez del pasaporte estadounidense es fundamental para todos los ciudadanos que tienen la intención de viajar al extranjero, ya que muchos países requerirán que esta identificación internacional cuente con una validez de al menos 6 meses.

En este contexto, el Departamento de Estado de EE.UU. aclara que no todos los pasaportes son elegibles para ser renovados, por lo que algunos deberán ser gestionados nuevamente desde su origen, de acuerdo a la edad con la que fueron inicialmente tramitados.

Estados Unidos restringe la actualización del pasaporte para ciertos grupos etarios

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, todos los pasaportes solicitados antes de los 16 años son inelegibles para su renovación . Por esta razón, cuando el pasaporte de un menor se aproxime a su fecha de caducidad o ya haya expirado, será necesario gestionar uno completamente nuevo de forma presencial.

“Los pasaportes de los niños menores de 16 años tienen una validez de 5 años y no son renovables . Asimismo, si el pasaporte de su hijo ha vencido o está a punto de hacerlo, debe solicitar uno nuevo en persona“, indica USA.gov.

Esta normativa entonces se aplica a menores de 16 años y jóvenes de hasta 20 años y once meses poseedores de un pasaporte de menor aún vigente.

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Ya he alcanzado la mayoría de edad: qué pasos debo seguir para gestionar un nuevo pasaporte en Estados Unidos

En estos casos, el procedimiento de gestión es análogo al que se llevó a cabo al solicitar el pasaporte inicialmente y, al ser emitido, el documento contará con una validez de 10 años.Los pasos del trámite son

Completar el formulario DS-11

Proporcionar evidencia física de ciudadanía estadounidense

Presentar una identificación con fotografía, como una licencia de conducir válida

Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación

Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud

Pagar la tarifa correspondiente, que será de USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte

Toda la documentación pertinente debe ser presentada en un centro autorizado de pasaportes.

Información relevante: otros pasaportes que no son actualizables en Estados Unidos

Las autoridades informan que tampoco será posible actualizar los pasaportes mediante el proceso de renovación.