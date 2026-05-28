La cotizaciónde la Libra esterlina este jueves 28 de mayo en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.15% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina subió 17.46%, pero en el último año cayó 79.80%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.27%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos tres días, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés en la moneda y un ambiente económico favorable.

En comparación con días anteriores, la libra ha mantenido un crecimiento constante, reflejando la confianza de los inversores. Esta tendencia positiva puede ser indicative de una estabilidad creciente en el mercado británico.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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