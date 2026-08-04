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La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los turistas que desean visitar Estados Unidos, pues a menos que se cuente con una exención para gestionarla, las autoridades la solicitarán dentro de los controles obligatorios para habilitar el ingreso.
Sin embargo, los nacionales de más de 40 países que no tengan visa, pueden tramitar una autorización alternativa -cuyo costo ronda los 40 dólares- para ingresar a EE.UU. por motivo de turismo o negocios siempre y cuando planeen viajar durante menos de 90 días.
Ingresar sin visa americana a Estados Unidos: quiénes pueden pagar por esta autorización alternativa
A través del conocido como Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar otra autorización de ingreso, diferente a la visa americana, para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados.
Para esto, tendrán que gestionen una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse el pedido, este documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.
Lista de países que forman parte del VWP
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
Los pasos para tramitar la autorización de 40 dólares
Esta autorización se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y se deben cumplir los siguientes requisitos
- Contar con un pasaporte en vigencia (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Proporcionar domicilio y número de teléfono
- Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares
Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.