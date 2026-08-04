La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los turistas que desean visitar Estados Unidos, pues a menos que se cuente con una exención para gestionarla, las autoridades la solicitarán dentro de los controles obligatorios para habilitar el ingreso.

Sin embargo, los nacionales de más de 40 países que no tengan visa, pueden tramitar una autorización alternativa -cuyo costo ronda los 40 dólares- para ingresar a EE.UU. por motivo de turismo o negocios siempre y cuando planeen viajar durante menos de 90 días.

Ingresar sin visa americana a Estados Unidos: quiénes pueden pagar por esta autorización alternativa

A través del conocido como Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar otra autorización de ingreso, diferente a la visa americana, para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados.

Para esto, tendrán que gestionen una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse el pedido, este documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La autorización puede ser tramitada por nacionales de más de 40 países. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lista de países que forman parte del VWP

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Los pasos para tramitar la autorización de 40 dólares

Esta autorización se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y se deben cumplir los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte en vigencia (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.