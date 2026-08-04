El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, segundo más grande de todo Estados Unidos, mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario correspondiente al ciclo 2026-2027, donde se especifican las fechas de receso y los días especiales en los que estudiantes no tendrán clases.

Desde el 10 de junio de este año, más de 520,000 jóvenes y niños se encuentran de vacaciones y, aunque el calendario pauta vacaciones hasta el 10 de agosto, el 11 los alumnos de los diferentes niveles tampoco tendrán escuela.

Por qué el 11 de agosto cierran todas las escuelas

Según lo especifica el calendario, el 11 de agosto está pautado como Pupil Free Day, jornada en la que los estudiantes no asisten a la escuela, pero docentes y personal administrativo concurre con regularidad para trabajar en el próximo ciclo.

El 11 de agosto no habrá clases para los estudiantes.

Cuándo comienzan las clases

El regreso a clases se programó para el miércoles 12 de agosto, según aprobó previamente la Junta de Educación. Así, el próximo ciclo lectivo se extenderá hasta el 4 de junio de 2027, momento donde nuevamente se dará por cerrada esta etapa.

Otros feriados que observarán los estudiantes de estas escuelas

Según se indica, tampoco habrá clases los siguientes días