En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo de acción para ordenar el avance de un embargo cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales. No se trata de un procedimiento automático, pero sí una opción llegado el momento.

Asimismo, IRS también puede embargar determinados bienes vinculados a una herencia en ciertas circunstancias. Este puede variar dependiendo de quién mantenga la deuda impositiva y del estado en el que se encuentre el proceso sucesorio.

IRS embarga a estas personas: ¿En qué situaciones se puede actuar sobre una herencia?

IRS puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del contribuyente fallecido. Cuando una persona muere, todos sus bienes pasan a formar parte de su patrimonio, y este debe saldar impuestos antes de poder distribuirse.

Si existen montos impagos, IRS puede:

Reclamar el pago y deducirlo de la herencia.

Exigir que el representante legal regularice la situación.

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio.

Cuando una persona muere, todos sus bienes pasan a formar parte de su patrimonio, y este debe saldar impuestos antes de poder distribuirse.

El último trámite ante IRS: ¿Quién debe presentar la Declaración Final de Impuestos?

La responsabilidad de presentar la Declaración Final de Impuestos recae sobre el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Es un paso clave y obligatorio, y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte.

Declaraciones de años anteriores si faltaban.

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso.

Si los bienes del patrimonio generan ingresos como alquileres, inversiones y otras, también puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio a través del Formulario 1041.

Sin este paso final, IRS podrá embargar los bienes de la herencia.