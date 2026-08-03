Licuar cáscara de huevo con vinagre se convirtió en un truco casero cada vez más popular por su bajo costo y sus múltiples usos en el hogar. La mezcla, fácil de preparar con ingredientes de cocina, sirve tanto para la limpieza como para el cuidado de las plantas.

La técnica se difunde como una alternativa natural para reducir el desperdicio de residuos de cocina. Al combinar ambos elementos, el vinagre reacciona con el calcio de la cáscara y lo transforma en una forma líquida y soluble, fácil de aprovechar en distintas tareas domésticas.

¿Para qué sirve licuar cáscara de huevo con vinagre?

La cáscara de huevo es una fuente natural de calcio y minerales . Al mezclarla con vinagre se genera una reacción química que libera estos nutrientes en forma líquida, lista para aprovechar en distintas tareas domésticas.

La preparación es simple y no requiere insumos especiales:

Lavar bien las cáscaras de dos o tres huevos

Colocarlas en una licuadora junto a un vaso de vinagre blanco

Licuar unos segundos hasta obtener un líquido espeso

La cáscara de huevo es una fuente natural de calcio y minerales. Fuente: Shutterstock

¿Cómo se usa esta mezcla en la limpieza y el jardín del hogar?

En la limpieza casera, el vinagre actúa como desinfectante natural y los minerales de la cáscara potencian su efecto contra manchas y suciedad incrustada. Se recomienda aplicarlo en azulejos, vidrios y utensilios de cocina.

En jardinería, la mezcla funciona como fertilizante líquido: aporta calcio y nutrientes que fortalecen las raíces. Diluida en agua y aplicada al regar, además reduce el desperdicio de cáscaras en la basura doméstica.