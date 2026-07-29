Estados Unidos permite que ciudadanos de determinados países ingresen al país sin tramitar una visa americana tradicional gracias al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA). Esta autorización forma parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program o VWP) y habilita viajes por turismo, negocios o tránsito de hasta 90 días.

Sin embargo, no cualquier extranjero puede acceder a este beneficio. La autorización solo está disponible para ciudadanos o nacionales de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa y que cumplan con todos los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

¿Qué es el Formulario ESTA?

El ESTA es un sistema electrónico administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que determina si un viajero es elegible para ingresar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa.

Es importante destacar que ESTA no es una visa. Se trata de una autorización previa al viaje que permite abordar un avión o presentarse en un puerto de entrada estadounidense sin necesidad de obtener una visa B1/B2, siempre que el viajero reúna todos los requisitos del programa.

Este permiso habilita viajes de turismo, negocios o tránsito por un máximo de 90 días. Fuente: Expreso.

Estados Unidos permitirá el ingreso legal y automático sin visa a todos los extranjeros con ESTA

Podrán viajar sin visa quienes:

Sean ciudadanos o nacionales de un país participante del Programa de Exención de Visa

Obtengan una autorización ESTA aprobada

Viajen por turismo, negocios o tránsito

Permanezcan en Estados Unidos 90 días o menos .

Cumplan todas las condiciones migratorias del programa

Cómo solicitar la autorización ESTA

El trámite se realiza completamente en línea mediante el sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos. Los pasos son: