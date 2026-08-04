Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Estados Unidos: ofrecen alojamiento y solo 20 horas de trabajo por semana.

Para muchas personas vivir en Nueva York puede ser un sueño imposible dado que es una de las ciudades más caras del mundo para hospedarse.

Pero existe una alternativa que permite vivir allí de manera gratuita : el housesitting, una modalidad basada en cuidar viviendas y mascotas mientras los dueños viajan.

Cómo funciona el sistema

Los propietarios publican en plataformas especializadas las fechas en que estarán ausentes, las tareas necesarias y las características de su hogar.

Los interesados se postulan y, si hay acuerdo, se alojan en la propiedad sin ningún costo.

La modalidad que te permite hospedarte gratis en Nueva York con visa de trabajo. Freepik

Es un sistema de economía colaborativa, no un empleo formal: el dueño de casa y mascota se va de viaje y busca a alguien que se quede en su casa cuidando a sus mascotas a cambio de alojamiento gratis. No hay dinero de por medio, es un intercambio “de favores”, y funciona mediante plataformas donde tanto dueños como cuidadores crean perfiles .

Entre las plataformas principales, se destacan TrustedHousesitters (la más popular globalmente), House Sitters America, HomeExchange.

Condiciones típicas

Costo de acceso (no es gratis para el sitter): TrustedHousesitters: $118 dólares al año solo para hacer house sitting, o $148 dólares al año si se quiere también poder recibir sitters, según el plan.

Requiere crear un perfil detallado, referencias y en algunos casos verificación de identidad/antecedentes.

Responsabilidades del sitter:

La prioridad número uno es cuidar a las mascotas: paseos diarios, horarios de comida, y mantener la casa limpia y ordenada, además de enviar actualizaciones regulares a los dueños sobre sus mascotas.

Hay que cumplir el horario de la mascota, lo que a veces significa madrugar o trasnochar.

Duración de las estadías

Varían desde un día hasta seis meses, según lo que publique cada dueño.

En ciudades populares como Nueva York puede ser difícil conseguir plazas; hay que aplicar rápido y presentar el mejor perfil posible.

Horas de trabajo estimadas

La cantidad de horas es estimativa ya que depende del número y tipo de mascotas.

Esto da una idea de la carga ya que se trata de un compromiso diario, no ocasional (paseos, alimentación, medicación si aplica, limpieza de arena/jaulas, y estar disponible según rutina del animal), pero generalmente no es “tiempo completo” en el sentido de trabajo activo continuo de 40 horas semanales— más bien tareas distribuidas a lo largo del día con la casa como base.

Quienes participan suelen ser extranjeros que se buscan hospedarse en barrios residenciales e inclusive Manhattan, la isla más conocida , y corazón económico y cultural de la ciudad.

Qué se espera de un cuidador

Las tareas más comunes incluyen:

alimentar mascotas

pasear perros

mantener la vivienda en orden

enviar actualizaciones periódicas a los dueños.

No se requiere experiencia profesional, pero sí responsabilidad y compromiso.

Las condiciones varían según el acuerdo y del tipo de mascota, ya que por ejemplo, cuidar un perro suele implicar salidas diarias obligatorias; y atender gatos puede ofrecer mayor flexibilidad para moverse por la ciudad.

Visa B-1 para trabajar como housesitter en Estados Unidos. Freepik

Visa B-1 para trabajar como housesitter en Estados Unidos

Quienes deseen realizar actividades laborales en Estados Unidos necesitan una visa de trabajo. Sin ese permiso migratorio, no es posible ejercer ninguna actividad económica en el país.

Para quienes realizan tareas domésticas o de cuidado del hogar, la visa B-1 es una opción viable.

Sin embargo, obtenerla requiere que un empleador o empresa patrocine la solicitud. Sin ese respaldo, el trámite será rechazado.

Con esta visa, es posible trabajar de forma temporal en Estados Unidos. La estadía permitida puede ser de hasta seis meses, aunque el tiempo exacto lo determina el funcionario de inmigración al momento del ingreso.

Es importante considerar que el empleador debe participar activamente en el proceso migratorio, aportando los requisitos que le corresponden para que la solicitud sea válida.