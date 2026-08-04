El laurel es una de las plantas más asociadas con la prosperidad, la abundancia y la buena suerte dentro de distintas tradiciones populares.

Por ese motivo, muchas personas comenzaron a incorporarlo en pequeños rituales cotidianos con la intención de atraer energías positivas y favorecer nuevos comienzos.

¿Para qué sirve colocar una hoja de laurel en la funda del celular?

Según las creencias populares y distintas prácticas esotéricas, guardar una hoja de laurel dentro de la funda del celular ayuda a atraer:

Prosperidad económica.

Abundancia.

Buena suerte.

Éxito en proyectos personales y laborales.

Protección frente a las energías negativas.

Quienes practican este ritual consideran que el celular es uno de los objetos con los que las personas mantienen mayor contacto durante el día, por lo que se convierte en un lugar ideal para llevar este símbolo de prosperidad.

¿Por qué el laurel está asociado con la abundancia?

Por qué mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo recomiendan Generado con IA

El laurel ha sido utilizado desde la Antigüedad como un emblema de victoria, poder y reconocimiento.

En la antigua Grecia y Roma, las coronas confeccionadas con sus hojas eran entregadas a emperadores, guerreros y atletas como símbolo de triunfo.

Con el paso del tiempo, esta planta también comenzó a relacionarse con la prosperidad económica y el crecimiento personal dentro de distintas tradiciones espirituales.

¿Cómo se recomienda hacer este ritual?

Las personas que siguen esta costumbre aconsejan utilizar una hoja de laurel seca y en buen estado.

El procedimiento suele ser muy sencillo:

Colocar una hoja de laurel limpia dentro de la funda del celular. Evitar que se rompa o se deteriore. Reemplazarla cuando se seque demasiado o pierda su color. Algunas personas aprovechan el cambio de hoja para formular una intención relacionada con el trabajo, el dinero o nuevos proyectos.

Otros usos tradicionales del laurel

Más allá de este curioso ritual, el laurel suele utilizarse en otras prácticas populares relacionadas con el bienestar:

Colocarlo en la billetera para atraer prosperidad.

Quemar hojas durante rituales de limpieza energética.

Escribir deseos sobre una hoja antes de conservarla.

Utilizarlo como planta aromática en la cocina.

El laurel continúa siendo una de las plantas con mayor carga simbólica dentro de distintas tradiciones, motivo por el cual sigue presente en numerosos rituales vinculados con la abundancia y la buena fortuna.