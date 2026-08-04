Cometer un error al presentar la declaración de impuestos puede tener consecuencias si no se corrige a tiempo. Por eso, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda que los contribuyentes que necesiten modificar una declaración ya presentada deben hacerlo mediante el Formulario 1040-X, el documento oficial para realizar una declaración enmendada.

Además de corregir la información, el organismo advierte que los reembolsos de impuestos no pueden reclamarse de manera indefinida. Si el plazo legal vence, el dinero deja de estar disponible, incluso si el contribuyente tenía derecho a recibirlo.

¿Cuándo hay que presentar el Formulario 1040-X?

El Formulario 1040-X debe utilizarse cuando una persona necesita corregir una declaración federal de impuestos que ya fue presentada ante el IRS.

Entre las situaciones más frecuentes se encuentran:

Corregir ingresos que no fueron declarados.

Modificar el estado civil utilizado en la declaración.

Actualizar la cantidad de dependientes.

Reclamar créditos o deducciones omitidos.

Corregir errores en los montos informados.

Presentar el formulario adecuado permite al IRS revisar la información actualizada y determinar si corresponde un nuevo cálculo del impuesto o del reembolso.

Fecha límite: ¿hasta cuándo se puede reclamar un reembolso de impuestos?

El IRS establece un límite para solicitar un reembolso de impuestos. En la mayoría de los casos, el contribuyente conserva ese derecho hasta que se cumpla el plazo más favorable entre estas dos opciones:

Tres años desde la fecha en que presentó la declaración de impuestos.

Dos años desde la fecha en que pagó el impuesto correspondiente.

Este período es conocido como Refund Statute Expiration Date (RSED) y marca la fecha máxima para reclamar un crédito o un reembolso.

Una vez superado ese plazo, el organismo ya no procesa la solicitud, aunque el dinero hubiera correspondido al contribuyente.

¿Cómo solicitar el reembolso al IRS?

Quienes todavía se encuentren dentro del plazo legal pueden recuperar el dinero siguiendo el procedimiento correspondiente.

Las opciones son:

Presentar la declaración original mediante el Formulario 1040 , si aún no fue enviada.

Presentar el Formulario 1040-X cuando sea necesario corregir una declaración ya presentada.

Completar correctamente la documentación ayuda a evitar demoras durante la revisión del caso.

¿Existen excepciones al plazo?

Sí. El IRS contempla determinadas situaciones en las que el contribuyente puede disponer de más tiempo para reclamar un reembolso.

Entre ellas figuran:

Haber firmado un acuerdo con el IRS para extender el período de revisión.

Haber sido afectado por un desastre natural declarado por el presidente de Estados Unidos, situación que puede ampliar el plazo hasta un año adicional.

Haber prestado servicio en una zona de combate o durante una operación militar de contingencia.

Presentar una declaración tardía relacionada con una deuda incobrable o con pérdidas derivadas de valores sin valor.

Cada excepción debe analizarse de manera individual, ya que no se aplica automáticamente a todos los contribuyentes.

¿Qué ocurre si no reclamas el dinero?

Todos los años, el IRS mantiene millones de dólares en reembolsos de impuestos sin reclamar porque muchos contribuyentes no presentan su declaración o dejan vencer el plazo previsto por la ley.

En algunos casos, esto ocurre porque la persona cambió de domicilio, tuvo ingresos reducidos o creyó que no estaba obligada a presentar la declaración.