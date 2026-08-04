Muchas personas creen que dejar un testamento es suficiente para garantizar quién recibirá sus bienes tras el fallecimiento.

Sin embargo, la legislación sucesoria establece reglas que pueden modificar el destino de parte del patrimonio si determinados documentos no fueron completados o actualizados correctamente.

¿Por qué una viuda podría no recibir la herencia?

En Estados Unidos, muchos bienes, como cuentas de jubilación, seguros de vida o determinadas cuentas bancarias, se transfieren directamente al beneficiario designado y no pasan por el proceso sucesorio tradicional.

Esto significa que, aunque el testamento indique otra cosa, prevalece la designación de beneficiarios registrada en esos activos.

Si el cónyuge no figura como beneficiario o la documentación nunca fue actualizada, la viuda podría no recibir esos bienes.

Qué exige la legislación para evitar conflictos sucesorios

Confirmado por la Ley sucesiones | Las viudas no podrán heredar los bienes, aunque haya testamento (foto: archivo).

Los especialistas en planificación patrimonial recomiendan definir con claridad el destino de cada activo y revisar periódicamente toda la documentación.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Actualizar los beneficiarios de seguros de vida y cuentas de jubilación.

Revisar las designaciones después de un matrimonio, divorcio o fallecimiento.

Mantener el testamento actualizado

Consultar con un abogado especializado en planificación sucesoria.

¿Qué bienes no siempre se distribuyen mediante un testamento?

Existen activos que normalmente no forman parte de la herencia tradicional, ya que cuentan con reglas específicas de transferencia.

Entre ellos se encuentran:

Seguros de vida.

Planes de jubilación , como 401(k) e IRA.

Cuentas bancarias con beneficiario designado.

Activos registrados con derecho de supervivencia.

Algunos fideicomisos.

En estos casos, el dinero pasa directamente a la persona designada , incluso si el testamento establece una distribución diferente.

Por qué es importante definir un reparto claro de los bienes

La falta de planificación puede provocar disputas familiares, demoras judiciales y resultados distintos a los que deseaba el titular del patrimonio.

Por ese motivo, expertos en derecho sucesorio insisten en que el testamento y las designaciones de beneficiarios deben mantenerse coordinados.

De esa manera, la voluntad del propietario quedará reflejada tanto en los documentos sucesorios como en los contratos de los distintos activos, reduciendo el riesgo de conflictos entre los herederos.