Un truco casero con té negro frío se convirtió en una alternativa natural para limpiar y cuidar las superficies de madera del hogar, como pisos, marcos de puertas y zócalos. Especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar explican que los taninos de esta infusión eliminan la suciedad sin dañar la madera ni dejar residuos químicos.

A diferencia de los limpiadores tradicionales, el té negro no deja residuos y resulta seguro para distintos tipos de superficie. Por eso se lo considera una opción simple y económica frente a los productos convencionales.

¿Para qué sirve el té negro frío en la madera?

Los taninos del té negro no solo limpian: también realzan el tono natural de la veta de la madera. El efecto ayuda además a disimular pequeños rayones en pisos, marcos y zócalos .

Los taninos oscurecen levemente la superficie de forma temporal, lo que suma calidez al color de la madera. Por eso se recomienda hacer siempre una prueba en un sector poco visible antes de aplicar el método completo.

Cómo preparar la infusión:

1- Colocar 3 o 4 saquitos de té negro en un litro de agua hirviendo

2- Dejar enfriar la mezcla hasta temperatura ambiente

3- Humedecer un paño de microfibra o una mopa suave en el té frío

4- Escurrir bien antes de pasarlo por la madera, siguiendo el sentido de la veta

Los taninos del té negro no solo limpian: también realzan el tono natural de la veta de la madera. Fuente: Freepik.

¿Cómo se aplica correctamente y qué errores evitar?

El paño debe estar apenas húmedo, nunca empapado, ya que el exceso de humedad puede dañar la madera. Se recomienda limpiar por secciones y dejar secar al aire, sin enjuagar la superficie.

Usar el té caliente es uno de los principales errores: el calor y el agua en exceso pueden deformar la madera. Tampoco se recomienda en maderas sin terminación, enceradas o tratadas con aceite, donde incluso la humedad leve puede provocar manchas.