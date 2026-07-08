Oficial | El Gobierno prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte

Oficial | Los aeropuertos de Colombia, Chile y Perú vetarán la salida y el ingreso a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

Viajar al exterior requiere algo más que comprar un tiquete y preparar el equipaje. Antes de presentarse en el aeropuerto, los pasajeros deben comprobar que su pasaporte se encuentre vigente y cumpla con las condiciones exigidas por el país de destino, ya que de lo contrario podrían enfrentar inconvenientes que incluso les impidan abordar el avión.

Las verificaciones son realizadas tanto por las aerolíneas como por las autoridades migratorias, que revisan la documentación antes de autorizar la salida o el ingreso al territorio colombiano.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Las personas que intenten viajar con un pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos de vigencia establecidos por el país de destino pueden encontrarse con distintos obstáculos antes de iniciar el viaje.

En estos casos, las aerolíneas tienen la facultad de negar el embarque, mientras que durante los controles migratorios también podrían presentarse restricciones para ingresar o salir del país si la documentación no cumple con las exigencias legales.

Por este motivo, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del documento con suficiente anticipación antes de viajar.

¿Se puede viajar sin pasaporte?

Los ciudadanos colombianos únicamente pueden ingresar sin pasaporte a algunos países con los que existen acuerdos regionales, como ocurre dentro de la Comunidad Andina, donde es posible viajar presentando la cédula de ciudadanía.

Sin embargo, esta excepción no aplica para la mayoría de los destinos internacionales.

Para ingresar a países de Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía y buena parte de América Latina, el pasaporte vigente continúa siendo un requisito obligatorio.

¿Por qué las aerolíneas pueden impedir el embarque?

Las compañías aéreas también verifican la documentación antes del vuelo porque son responsables de transportar únicamente pasajeros que cumplan los requisitos migratorios del país de destino.

Oficial | El Gobierno prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite en su pasaporte (Getty Images) Getty Images

Si permiten abordar a una persona con documentación inválida o insuficiente, pueden enfrentar sanciones administrativas y económicas.

Por ello, el control suele realizarse durante el check-in o antes de despachar el equipaje. Si el pasaporte está vencido, presenta daños o no cuenta con la vigencia mínima exigida por el país al que se viaja, la empresa puede rechazar el embarque.

¿Qué documentos revisan antes de un viaje internacional?

Antes de autorizar un vuelo internacional, las autoridades migratorias y las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos establecidos.

Entre los principales controles figuran:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad cuando exista un acuerdo internacional que lo permita.

Coincidencia entre los datos del pasaje y la documentación presentada.

Visas o permisos migratorios exigidos por el país de destino.

Formularios de ingreso u otros requisitos específicos cuando correspondan.

¿Cómo evitar inconvenientes antes de viajar?

La recomendación principal es revisar el pasaporte varios meses antes de la fecha del viaje.

Esto se debe a que algunos países no solo exigen que el documento esté vigente, sino que también tenga una validez mínima de tres o seis meses desde la fecha prevista de ingreso.

Además, conviene confirmar si el destino solicita visa, permisos especiales o documentación complementaria, ya que realizar estas verificaciones con anticipación puede evitar demoras, la negativa de embarque o inconvenientes durante los controles migratorios.