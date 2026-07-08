Estados Unidos, México y Perú prohíben el ingreso al país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Quienes viajan a otros países con frecuencia, saben que tener el pasaporte vigente y en buenas condiciones es un paso clave para evitar demoras y problemas a la hora de embarcar al avión.

No obstante, no todos los países tienen las mismas exigencias a la hora de permitir el ingreso a extranjeros o de dejar salir a sus ciudadanos. En determinados casos, pueden exigir que el pasaporte tenga un tiempo restante de vigencia.

Estados Unidos, México y Perú prohíben el ingreso al país a quienes posterguen la renovación del pasaporte Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos, México y Perú prohíben el ingreso al país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Para viajes internacionales el pasaporte debe cumplir determinadas condiciones que pueden variar dependiendo del país de destino, así como las condiciones de ingreso de su relación con el lugar de salida.

Para que un pasaporte se considere válido, debe estar en perfecto estado físico, sin roturas ni manchas, y encontrarse en plena vigencia, con un margen de meses que pueden variar según el país.

Estados Unidos y sus condiciones de ingreso

En Estados Unidos, todos los viajeros deben presentar un pasaporte válido que cuente con al menos 6 meses más de vigencia desde el momento en el que se ingresa al territorio estadounidense.

Además, los agentes de migración solicitarán que se cuente con una visa o una autorización electrónica de viaje en el caso de que se trate de un ciudadano de alguno de los países participantes del Programa de Exención de Visa.

México y sus condiciones de ingreso

En el caso de México, exige que el pasaporte se encuentre vigente, con al menos 6 meses restantes de vigencia. Adicionalmente, también podrán solicitar una visa dependiendo de la nacionalidad del viajero.

Las autoridades también podrán pedir documentación que demuestre el propósito del viaje como reservas de hotel, boletos de regreso y comprobantes de solvencia económica.

Perú y sus condiciones de ingreso

Perú solicita que el pasaporte se encuentre en plena vigencia, con al menos 6 meses restantes de validez. También se podrá solicitar una visa dependiendo de la nacionalidad del viajero.

Las autoridades migratorias también pueden pedir documentación que demuestre el motivo del viaje como los tickets de reserva de hotel, boletos de regreso u continuación de viaje y comprobantes de solvencia económica.