El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensificó los controles sobre determinadas operaciones financieras para detectar posibles ingresos no declarados. Una de las situaciones que puede generar un análisis más detallado ocurre cuando determinadas cuentas superan ciertos umbrales de ingresos y movimientos reportados por plataformas de pago.

En estos casos, el organismo recibe información a través del Formulario 1099-K, un documento que permite cruzar los datos informados por bancos y plataformas electrónicas con las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes.

IRS puede investigar a todas las cuentas bancarias que superen esta suma de dinero

De acuerdo con las reglas aplicables para determinados ejercicios fiscales, las plataformas de pago deben emitir un Formulario 1099-K cuando un usuario cumple simultáneamente estas dos condiciones:

Recibir más de USD 20.000 en ingresos brutos durante un año calendario.

Realizar más de 200 transacciones en ese mismo período.

Cuando ambos requisitos se cumplen, la plataforma estaba obligada a informar esas operaciones al IRS. Es importante aclarar que este umbral corresponde a la obligación de emitir el Formulario 1099-K y no significa que el IRS investigue automáticamente todas las cuentas que lo superan.

El IRS investiga las cuentas que superan USD 20.000 en ingresos brutos y más de 200 transacciones. Fuente: El Cronista.

¿Las investigaciones son automáticas?

No necesariamente. El hecho de que una plataforma envíe un Formulario 1099-K no implica por sí solo el inicio de una investigación. Lo que ocurre es que el IRS incorpora esa información a sus sistemas y la compara con la declaración de impuestos presentada por el contribuyente. Si los ingresos informados coinciden, normalmente no existe ningún inconveniente.

En cambio, si aparecen diferencias importantes entre los montos reportados y la declaración presentada, el organismo puede solicitar aclaraciones o realizar una revisión más detallada.