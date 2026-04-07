El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen ingresar y salir de Estados Unidos, pues se encuentra en la lista de obligatorios para realizar este tipo de traslados. Si bien preservar su vigencia es clave para evitar inconvenientes migratorios, muchas veces no basta con que se encuentre en fecha al momento de viajar, sino que deben revisarse otros requisitos como el estado físico del documento. Cometer el error de no cumplir con estas condiciones puede generar problemas con las aerolíneas y con los diferentes agentes migratorios, pues el Departamento de Estado indica que deben ser renovados de forma obligatoria para viajar al exterior. Las autoridades especifican que los pasaportes deben actualizarse cuando sufren daños severos, especialmente en la tapa del documento o en la página de datos personales y fotografía. “Daños que pueden requerir que remplace su pasaporte incluyen aquellos causados por agua, rasgaduras mayores, marcas no oficiales en la hoja de datos, ausencia de páginas de visas (páginas arrancadas), perforaciones, o cualquier otra alteración”, indican las autoridades. Los pasaportes que tengan cualquiera de los daños antes mencionados no serán aceptados para viajar internacionalmente. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, cuando el desgaste del pasaporte se debe al uso cotidiano, no es necesario renovarlo y el documento preserva su validez. Ejemplos de desgaste rutinario incluyen un doblez por llevarlo en el bolsillo o que las páginas de visa se encuentren levemente dobladas. De estar en condiciones para gestionar este documento, será necesario que el solicitante cumpla con ciertos requisitos clave: Esta documentación debe entregarse a un centro especializado o en cualquiera de las ferias especiales de tramitación De acuerdo con el United States Code (Título 8, § 1185) -Control de viajes de ciudadanos y extranjeros, se establece como regla federal que Además de presentar un documento en buen estado, para cumplir con esta normativa debe tenerse en cuenta que los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años. Los pasaportes vencidos no son válidos para viajar internacionalmente.