El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en relación con sus multas de tránsito para prevenir la suspensión de una licencia de conducir.

En este territorio, todas las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá estrechamente del tipo de infracción cometida.

En ese marco, el pasar un semáforo en rojo es una infracción sumamente penalizada, por lo que acumular varias de este tipo dentro de dos años puede llevar a la suspensión total de la licencia de conducir.

Cuándo puede Nueva York suspender una licencia de conducir

Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Pueden suspender la licencia de conducir de quienes pasen reiterados semáforos en rojo dentro de un tiempo específico. Shutterstock

Por qué pasar semáforos en rojo puede llevar a que se revoque una licencia de conducir

Cuando no se respeta el semáforo en rojo, la infracción que se otorga es de 3 puntos. Esto significa que ignorar más de 3 veces en 24 meses la señalización puede llevar a que se revoque la licencia de conducir de forma permanente.

Lista completa de puntos que se otorgan según cada infracción

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Usar teléfono celular y otros dispositivos digitales : 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos