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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores del estado deben cumplir en relación con sus multas de tránsito para prevenir la suspensión de una licencia de conducir.
En este territorio, todas las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá estrechamente del tipo de infracción cometida.
En ese marco, el pasar un semáforo en rojo es una infracción sumamente penalizada, por lo que acumular varias de este tipo dentro de dos años puede llevar a la suspensión total de la licencia de conducir.
Cuándo puede Nueva York suspender una licencia de conducir
Según se detalla, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Por qué pasar semáforos en rojo puede llevar a que se revoque una licencia de conducir
Cuando no se respeta el semáforo en rojo, la infracción que se otorga es de 3 puntos. Esto significa que ignorar más de 3 veces en 24 meses la señalización puede llevar a que se revoque la licencia de conducir de forma permanente.
Lista completa de puntos que se otorgan según cada infracción
La tabla oficial compartida por el DMV detalla
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Usar teléfono celular y otros dispositivos digitales: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.