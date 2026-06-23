El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos tiene varios créditos y deducciones fiscales disponibles para los contribuyentes americanos, cada uno con distintos requisitos y objetivos distintos.

En el caso de los estudiantes, existen dos tipos de beneficios que pueden solicitar dependiendo del tipo de educación que estén recibiendo. En cada caso, varían los montos y solo uno es reembolsable.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos tiene varios créditos y deducciones fiscales disponibles. EFE y Freepik | El Cronista USA

Estados Unidos deposita 2,500 dólares a las cuentas bancarias de todas las personas que cumplan con este único requisito: ¿Cuál es la diferencia entre ambos créditos?

El IRS diferencia entre sus dos beneficios fiscales destinados a gastos educativos:

American Opportunity Tax Credit (AOTC)

Este crédito permite reclamar hasta 2,500 dólares por estudiante. Está destinado a quienes cursan los primeros cuatro años de la educación superior, y cubre matrículas, cuotas obligatorias y materiales de estudio necesarios para el curso. Se pueden reembolsar hasta 1,000 de crédito incluso si el contribuyente no debe impuestos.

Lifetime Learning Credit (LLC)

Este crédito permite reclamar hasta 2,000 dólares por declaración de impuestos y puede usarse para estudios universitarios, posgrados, cursos profesionales o de capacitación laboral. En este no hay límite de años para reclamarlo.

Este crédito no es reembolsable, solo reduce la carga tributaria.

¿Cómo solicitar un crédito educativo en Estados Unidos?

Para poder reclamar cualquiera de estos créditos el solicitante debe:

Haber tenido gastos educativos que califiquen durante el año fiscal correspondiente

Figurar inscripto en una institución educativa elegible

Obtener el formulario 8863 cuando se presente la Declaración Federal de Impuestos

Conversar recibos, comprobantes de matrículas y otros documentos que respalden los gastos reclamados

Razones por las que pueden rechazar tu crédito educativo

El IRS podrá rechazar el reclamo a un crédito educativo cuando: