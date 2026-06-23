El estado de California confirmó el lanzamiento de un nuevo pasaporte digital con privilegios especiales para acceder a empleos bien pagos sin necesidad de título universitario.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, ya tiene fecha de implementación y beneficiará a millones de residentes del estado.

El proyecto, llamado Career Passport, forma parte del Plan Maestro para la Educación Profesional del gobierno californiano. Busca conectar a trabajadores y estudiantes con oportunidades laborales reales , reconociendo habilidades adquiridas dentro y fuera del aula.

¿Qué es el pasaporte con privilegios especiales que confirmó California?

El Career Passport no es un documento de viaje, sino un sistema digital que combina registros académicos tradicionales con habilidades certificadas fuera de la escuela . Incluye servicio militar, capacitaciones laborales y experiencia práctica en distintos rubros.

Este pasaporte digital permite a los empleadores acceder a un registro validado de las capacidades de cada postulante. De esta manera, se priorizan las habilidades reales por sobre los títulos formales a la hora de contratar personal calificado.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, ya tiene fecha de implementación y beneficiará a millones de residentes del estado.

¿Quiénes pueden acceder a estos permisos especiales y desde cuándo?

Por el momento, el acceso a este pasaporte está disponible exclusivamente para residentes de California, donde se desarrolla una fase piloto con cuatro proveedores tecnológicos seleccionados. La prueba se extenderá desde el 17 de junio hasta el 24 de agosto de 2026.