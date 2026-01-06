Al momento de aromatizar los distintos ambientes del hogar, existen un sinfín de alternativas industriales por las que es posible optar, sin embargo, cada vez son más quienes optan por mezclas naturales y caseras, siendo estas soluciones rápidas y fáciles de poner en práctica.

En esa tendencia, los cítricos como la mandarina o la naranja mezclados con una raíz aromática como el jengibre son ingredientes ideales para perfumar sin gastar mucho dinero y rápidamente cualquier espacio que se desee.

Es tendencia: para qué sirve hervir cáscaras de mandarina con jengibre

Al hervir cáscaras de mandarina con jengibre puede crearse un aromatizador natural que mezcla lo cítrico con lo cálido para ambientar en pocos minutos.

Este truco casero es especialmente útil para quienes buscan neutralizar rápidamente los malos olores del hogar, pues es un comodín ideal para llevar a cabo después de cocinar alimentos que generan humo o de alto contenido lipídico.

Los aceites naturales de las cáscaras de mandarina son grandes aliados para aromatizar los ambientes. Fuente: archivo.

Cómo se prepara esta mezcla natural con mandarina y jengibre paso a paso

Este preparado casero es ideal para quienes buscan brindar a su hogar un toque cítrico sin necesidad de recurrir a aerosoles químicos. Para elaborarlo pueden seguirse los pasos a continuación

Colocar en una olla cáscaras de mandarina y un trozo fresco de jengibre Hervir en un litro de agua entre 15 y 20 min sin la tapa y a fuego bajo

Lo aconsejable es conectar todos los ambientes para que el aroma alcance cada espacio del hogar.

Cuando el líquido se enfríe puede colocarse en un pulverizador con unas gotitas de alcohol o aceites esenciales para rociarse sobre sillones, almohadones y alfombras para potenciar la fragancia.