Hervir cáscara de limón, canela y jengibre es un método casero para perfumar el hogar de forma natural, usando ingredientes comunes y sin recurrir a aerosoles ni fragancias artificiales.

Se emplea principalmente para mejorar el olor de la casa, sobre todo en la cocina o en ambientes cerrados, ya que el vapor libera aromas cítricos y especiados que aportan una sensación de frescura ambiental.

¿Por qué recomiendan hervir cáscara de limón, canela y jengibre?

La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares.

Además, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.

¿Para qué sirve y cómo usarlo como aromatizante en casa?

Sirve para perfumar ambientes y ayudar a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado es colocar en una olla:

3 a 4 tazas de agua

cáscara de 1 limón

1 rama de canela

3 o 4 rodajas de jengibre

Se lleva a hervor y luego se mantiene a fuego mínimo, reponiendo agua si baja el nivel.