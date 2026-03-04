Un nuevo debate político y legal en Estados Unidos ha puesto en discusión el alcance de la ciudadanía por nacimiento. La administración sostiene que no todas las personas nacidas en el país deberían recibir automáticamente la ciudadanía. El tema tiene implicancias directas en la emisión de pasaportes, ya que el Departamento de Estado solo puede otorgar pasaportes a quienes son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. La base del debate está en la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Durante más de un siglo, esta cláusula ha sido interpretada como el fundamento de la llamada ciudadanía por nacimiento (birthright citizenship), que otorga automáticamente la ciudadanía a la mayoría de quienes nacen en territorio estadounidense. Si se modificara la interpretación de la ciudadanía por nacimiento, algunas personas nacidas en el país podrían enfrentar cambios en su elegibilidad para obtener un pasaporte estadounidense. Actualmente, el Departamento de Estado exige pruebas de ciudadanía, como certificado de nacimiento en Estados Unidos para emitir este documento. Cualquier cambio legal podría alterar ese proceso en ciertos casos específicos.