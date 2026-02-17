Las agencias federales comenzaron a cruzar información para identificar a los titulares alcanzados, especialmente aquellos con obligaciones pendientes que ahora pasan a estar directamente vinculadas al estatus de su pasaporte estadounidense. Estados Unidos activó una normativa que permite frenar la emisión o renovación de pasaportes de ciudadanos y extranjeros naturalizados que cuentan con documento estadounidense. La medida apunta a quienes postergaron un trámite específico que ahora es verificado por las agencias federales. La acción se activa cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) certifica que un individuo presenta una deuda fiscal “gravemente morosa”. A partir de dicha certificación, el Departamento de Estado tiene la facultad de negar, revocar o no renovar el pasaporte estadounidense del individuo afectado. Estas deudas ascienden a más de U$S 64.000 en concepto de impuestos, multas e intereses. Es imperativo que sean legalmente exigibles y que cuenten con un gravamen federal o un intento de cobro previo por parte del IRS. Cuando el Departamento de Estado detecta una certificación del IRS, mantiene la solicitud abierta por 90 días. En ese tiempo, la persona debe pagar, negociar o impugnar la deuda para evitar que se rechace su trámite de emisión o renovación del pasaporte. En viajes urgentes —dentro de los próximos 45 días— es posible solicitar una reversión acelerada. Para ello, se debe presentar prueba de viaje, la carta de denegación del Departamento de Estado y evidencia del pago o acuerdo de pago. Esto puede reducir el proceso de 30 días a 14–21 días.