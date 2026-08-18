Estados Unidos endureció de forma significativa las reglas para que los conductores extranjeros obtengan una licencia de conducir comercial (CDL), el permiso necesario para manejar camiones y otros vehículos de gran porte. Una nueva regla federal exige demostrar un estatus migratorio legal específico y restringe la elegibilidad a solo unas pocas categorías de visa, en una medida que podría afectar a cientos de miles de conductores.

Suspenderán las licencias de conducir de todas las personas que no demuestren ser ciudadanos legales

La medida proviene de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) y se llama regla final para las CDL “no domiciliadas” (non-domiciled), es decir, las licencias comerciales que se emiten a conductores extranjeros que no tienen domicilio permanente en el país. La regla se publicó el 13 de febrero de 2026 y entró en vigor el 16 de marzo de 2026.

El cambio central es la elegibilidad: antes, un conductor extranjero con autorización de trabajo podía obtener una CDL presentando ciertos documentos migratorios. Ahora, la norma limita drásticamente quién puede acceder a ese permiso, aceptando solo determinadas categorías de estatus legal vinculadas al empleo.

Es importante aclarar el alcance para no generar confusión: esta regla no afecta las licencias de conducir comunes, se trata específicamente de las licencias comerciales emitidas a conductores extranjeros no domiciliados.

La exigencia de demostrar ciudadanía, residencia permanente o el estatus migratorio permitido según el tipo de CDL solicitado forma parte del sistema federal. Fuente: El Cronista.

Quiénes pueden obtenerla a partir de ahora

Bajo la nueva regla, solo los conductores que puedan demostrar estatus migratorio legal en tres categorías de visa de trabajo pueden obtener o renovar una CDL no domiciliada:

H-2A (trabajadores agrícolas temporales)

H-2B (trabajadores temporales no agrícolas)

E-2 (inversionistas por tratado)

La FMCSA eligió estas categorías porque implican un control consular reforzado y verificaciones entre agencias, que la agencia considera un sustituto de las revisiones de historial de manejo que hacen los solicitantes domésticos.

Quiénes quedan excluidos

El giro más importante es qué documentos y categorías dejaron de ser válidos. Bajo la nueva regla:

El Documento de Autorización de Empleo (EAD/EAC) por sí solo ya no se acepta como prueba para obtener una CDL comercial.

Quedan excluidos de las nuevas emisiones los beneficiarios de DACA, los solicitantes de asilo, los refugiados, los titulares de TPS y la mayoría de las demás categorías migratorias.

Los conductores que hoy tienen una CDL no domiciliada bajo otras categorías pueden seguir manejando hasta que su credencial actual venza, pero es posible que no puedan renovarla salvo que califiquen bajo una de las visas aprobadas.

Qué pasa con las licencias ya emitidas

La regla también apunta a las credenciales emitidas de forma irregular. La FMCSA recomienda enfáticamente a los estados revocar de inmediato las CDL y permisos no domiciliados que se hayan emitido sin cumplir con la normativa vigente al momento del trámite, o que se mantengan después de que el conductor pierda su estatus legal.

Además, las nuevas credenciales tienen una validez máxima de un año y no pueden extenderse más allá de la fecha de vencimiento del estatus legal del conductor. Una inspección en ruta que detecte una CDL no domiciliada que no cumple las reglas puede derivar en sanciones tanto para el conductor como para la empresa transportista.