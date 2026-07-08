El Gobierno podrá confiscar los vehículos y cancelar las licencias de conducir de todas las personas que estén en la lista de infractores

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California sanciona a todos los conductores que no cumplen con la política de tolerancia cero ante conductas de riesgo personal y público.

Entre las sanciones más implementadas para quienes no cumplen con lo que establece el DMV de California, se incluyen la incautación de vehículos y la revocación de la licencia de conducir aunque se trata del primer incidente.

El Gobierno podrá confiscar los vehículos y cancelar las licencias de conducir: ¿Qué se establece como tolerancia cero?

Estas medidas se incluyen en la llamada Ley Gipson de California, que forma parte de la estrategia estatal de tolerancia cero contra las conductas de conducción consideradas de alto riesgo.

Se apunta particularmente a carreras callejeras ilegales, exhibiciones de velocidad y otros eventos que expongan al peligro tanto a peatones como a automovilistas.

Con esta ley, se pretende permitir una respuesta inmediata de parte de las autoridades para desalentar este tipo de actividades que estuvieron vinculadas con un aumento de accidentes graves y muertes en la vía pública.

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El Gobierno pueda aplicar sanciones por la Ley Gipson: ¿Qué tipo de sanciones?

Cuando las autoridades identifican a un conductor que participa en las conductas que contempla la Ley Gipson, se podrán aplicar distintas medidas administrativas y penales, entre las que se encuentran: