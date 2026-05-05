En Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e inmigración (USCIS por sus siglas en inglés U.S. Citizenship and Immigration Services) atraviesa una pausa temporal en el procesamiento de solicitudes migratorias. La decisión de USCIS afecta a trámites como permisos de trabajos, residencia permanente y protección temporal. La agencia defiende su pausa administrativa alegando que está reformando su estrategia de seguridad y verificación. Según el Director del USCIS, Joseph Edlow, defendió la pausa administrativa alegando que la nueva estrategia que están elaborando ayudaría a combatir el fraude en este tipo de trámites. Al mismo tiempo, no solo se frena la emisión de nuevos permisos sino que también se revisan los ya asignados. El vocero del organismo, Zach Kahler, se están implementando nuevas verificaciones de seguridad que buscan reforzar la evaluación y el filtro de solicitantes, con la ayuda del cruce de datos federales respecto a antecedentes penales. La pausa temporal en el procesamiento de solicitudes de permisos afecta a los siguientes trámites: La interrupción en el servicio afecta principalmente a personas que necesitan una renovación rápida para trabajar de forma legal o mantener la protección ante posibles deportaciones. Puntualmente, impacta de forma negativa en dos programas que otorgan alivio migratorio temporal: se trata de programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). Esto es porque los plazos de renovación son más ajustados y cuando se retrasa, afecta de forma directa en la vida del solicitante.