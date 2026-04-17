El Gobierno de Estados Unidos canceló visas y declaró inelegibles para entrar al país a decenas de personas en el hemisferio occidental. La medida, anunciada el 16 de abril de 2026, apunta a quienes actúen deliberadamente en nombre de potencias adversarias y dañen los intereses de Washington en la región. La cancillería estadounidense ya sancionó a 26 individuos en distintos países del continente bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La medida se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, quien prometió usar “todas las herramientas disponibles” para proteger los intereses de EE.UU. en América. La política permite cancelar visas a nacionales de naciones hemisferio occidental que, de forma intencional, actúen en representación de gobiernos, agentes o empresas considerados adversarios de Estados Unidos. No se limita a quienes ejecutan las acciones: también alcanza a quienes las dirigen, autorizan o financian. Los familiares directos de los sancionados quedan igualmente inhabilitados para ingresar al país. Las actividades que activan la cancelación incluyen: Las personas incluidas en esta política quedan “generalmente inelegibles” para ingresar a Estados Unidos. En la práctica, eso imposibilita obtener cualquier visa en el futuro, sin un plazo definido ni un mecanismo de apelación público. La administración dejó en claro que la política seguirá aplicándose en toda la región, por lo que nuevas personas podrían ser añadidas en cualquier momento. Para quienes ya fueron notificados, la única vía posible sería una revisión discrecional consular, sin garantías de resultado.