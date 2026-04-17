Una nueva disposición estatal en California modifica un aspecto clave de los protocolos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para realizar trámites. A partir de ahora, todos los conductores deberán utilizar esta herramienta para poder renovar su licencia de conducir, actualizar su registro vehicular y otras gestiones. Ya son varios los estados que implementaron modificaciones en las normativas de DMV, ya que si bien se trata de una entidad federal, las reglas varían en base a los códigos estatales. La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que también se utiliza como un elemento para verificar la identidad de las personas. Por esta razón, múltiples autoridades pusieron en marcha protocolos que refuerzan la validación de esta credencial. El DMV de California, a partir de ahora, incorpora una nueva tecnología con un código de barras digital con el fin de combatir el fraude identitario. Todas las personas que soliciten la licencia de conducir por primera vez o realicen el trámite de renovación, observarán la firma en el reverso de su credencial junto a este nuevo código. De esta forma, los lectores y agentes del DMV corroborarán automáticamente si la licencia coincide con la persona que la lleva consigo. Esta actualización tecnológica en California busca aumentar los controles sobre las personas que manejan vehículos. Otra de las grandes modificaciones que realizó el Departamento de Vehículos Motorizados en el estado son los código QR para administrar los turnos. La alta demanda en oficinas para realizar trámites motivó la creación de este sistema. Se trata de un “Proceso de Admisión Virtual” para reducir los tiempos espera y disminuir la congestión en las oficinas.