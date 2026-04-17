El control sobre la documentación vehicular en Estados Unidos da un paso más hacia la precisión y el cumplimiento estricto. Las autoridades buscan reducir irregularidades y detectar licencias inválidas o manipuladas, lo que impactará directamente en los controles en la vía pública. En California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) incorporará códigos de barras con firma digital en las licencias de conducir, una medida que permitirá verificar en tiempo real si la información del documento fue alterada o si la licencia fue revocada. A partir de esta implementación, no solo será importante tener la licencia, sino que también deberá ser válida, auténtica y correctamente emitida. Esto implica que: Los conductores que tengan problemas con su licencia, ya sea por errores en el trámite o por documentación irregular, pueden enfrentar: