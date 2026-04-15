El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) cambió por completo el proceso para tramitar licencias de conducir en el estado, añadiendo un nuevo requisito obligatorio. Desde principios de febrero de este año, se modificaron las condiciones de idioma para todas las personas que desean gestionar este documento y ahora sólo quienes se desempeñen fluidamente en el establecido podrán realizar la gestión. A principios de 2026, las autoridades determinaron que todos los exámenes de conocimiento y habilidades para gestionar el carnet de conducir se impartirán únicamente en inglés. Según se informó, el cambio no se limita únicamente a las evaluaciones escritas, sino también a cualquier examen oral que tenga que llevarse a cabo. Anteriormente, la mayoría de las licencias de conducir no comerciales podían gestionarse en varios idiomas diferentes, pero desde el 6 de febrero tan sólo se admitirá el procesimiento en inglés. Con la nueva normativa en vigencia, se indica específicamente que dejaron de aceptarse los servicios de traducción de idiomas y que se retiraron todos los exámenes impresos en las lenguas no admitidas. Recientemente, las autoridades emitieron un anuncio oficial alertando sobre un nuevo esquema de fraude en curso: comenzaron a enviarse notificaciones judiciales falsas que advierten a los destinatarios sobre infracciones de tráfico pendientes donde se exige además un pago inmediato. Estos anuncios pueden amenazar con la suspensión de la licencia de conducir o contener, por ejemplo, QR para que los receptores se dirijan a sitios no legítimos para pagar. En ese marco, se especifica claramente: “FLHSMV nunca te contactará por mensaje de texto exigiendo el pago ni amenazando con suspensión o arresto”.