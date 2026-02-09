Elegir el nombre de un hijo suele ser uno de los momentos más emotivos para una familia. Sin embargo, en Nueva Jersey, ese derecho tiene límites claros establecidos por la ley. El estado fija criterios específicos que determinan qué nombres pueden registrarse oficialmente y cuáles pueden ser rechazados por las autoridades, incluso si ambos padres están de acuerdo con la elección. Estas normas, poco conocidas por muchos residentes e inmigrantes, buscan garantizar que el nombre del recién nacido pueda ser identificado correctamente en los registros civiles y documentos oficiales a lo largo de su vida. El Código Administrativo de Nueva Jersey establece que los padres tienen libertad para elegir el nombre y apellido de su hijo, pero otorga al Registrador Estatal la facultad de intervenir cuando la elección no cumple con ciertos requisitos básicos. Según la normativa vigente, pueden ser rechazados los nombres que incluyan obscenidades, resulten ofensivos o contengan números, símbolos o combinaciones que dificulten su lectura. También pueden objetarse aquellos que sean considerados ilegibles o imposibles de reproducir correctamente en los sistemas oficiales del estado. El objetivo no es limitar la creatividad, sino asegurar que el nombre pueda ser utilizado sin inconvenientes en trámites legales, escolares, médicos y migratorios. El proceso de registro comienza en el hospital, donde el nombre elegido se imprime en el certificado de nacimiento. Para que tenga validez legal, debe ser firmado tanto por los padres como por un funcionario autorizado. Un dato clave que muchos desconocen es que los padres cuentan con cinco días desde el nacimiento para definir el apellido del bebé. Si no lo hacen dentro de ese plazo, el estado asignará automáticamente ambos apellidos en orden alfabético, unidos por un guion. Este procedimiento aplica incluso cuando los padres tienen custodia legal compartida, y busca evitar demoras o inconsistencias en el registro civil. Cuando existe desacuerdo entre la madre y el padre sobre qué apellido usar, Nueva Jersey aplica una solución estándar: ambos apellidos se registran juntos, ordenados alfabéticamente y separados por un guion. Esta medida evita conflictos legales posteriores y garantiza que el recién nacido quede correctamente inscrito en los registros oficiales del estado. Por eso, especialistas recomiendan informarse con anticipación y dialogar sobre estas decisiones antes del nacimiento.