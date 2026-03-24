Los problemas de conectividad son uno de los más comunes entre todos los hogares: señal que se corta, dispositivos que no logran conectarse e interferencias molestas al momento de estudiar, trabajar o simplemente navegar. En ese sentido, existe un truco casero que puede ponerse en práctica para mejorar el alcance del Wifi dentro del hogar y que no requiere de comprar materiales costosos dado que sólo se necesita papel aluminio. El aluminio es un material con propiedades conductoras, por lo que cuando se lo coloca detrás de las antenas del router puede ayudar a que la señal apunte en una única dirección y se concentre hacia adelante. Esto evita filtraciones hacia zonas inútiles y permite mejorar la conectividad concentrándola sólo en dónde es realmente necesaria. Para aprovechar sus ventajas y ponerlo en práctica es necesario cumplir con los siguientes pasos La “regla de los 30 centímetros” es otro truco que puede tenerse en cuenta frente a problemas de conexión. Propone mantener los dispositivos electrónicos que requieran conectividad al menos a 30 cm de distancia del router. Esto permitirá que la señal se distribuya correctamente y mejorará la velocidad de conexión en los dispositivos. Además, se aconseja