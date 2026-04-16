El empresario tecnológico Elon Musk ha manifestado en diversas oportunidades su postura sobre el valor de los títulos universitarios, afirmando que la educación superior no es imprescindible al momento de ganar respeto profesional. Un ejemplo de esta postura se ve reflejado en una publicación de su red social X, donde el fundador de compañías como Tesla y SpaceX sostuvo que lo que realmente define a una persona en el ámbito laboral es su ética de trabajo, su habilitad y su honestidad. En su publicación, Musk asegura que el nivel de educación no se encuentra entre sus prioridades al momento de respetar o no a una persona dentro del ámbito profesional. En el mismo mensaje, añadió que muchas personas obtienen un título, pero luego no son capaces de llevar a cabo un trabajo honesto o comprometido, por lo que la presencia de este certificado bajo su visión no es equivalente a que se está frente a un mejor profesional. En declaraciones de prensa anteriores, el magnate ya había compartido su postura sobre la educación universitaria. Si bien señaló que graduarse de una buena universidad puede ser indicador de que ese profesional podría lograr grandes cosas, no necesariamente siempre es así. “Si miras, por ejemplo, a personas como Bill Gates o Larry Ellison, Steve Jobs, ninguno se graduó de la universidad, pero si tuvieras la oportunidad de contratarlos, por supuesto sería una buena idea”, afirmó el magnate en 2014. En ese sentido, de acuerdo con la visión del magnate, el valor laboral de una persona no está relacionado con sus títulos, sino más bien con su actitud y desempeño frente a las tareas que deba realizar.