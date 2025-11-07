Elon Musk consiguió firmar el contrato más histórico de su carrera al conseguir la oferta salarial de un billón de dólares de Tesla. Ahora no sólo será la persona más millonaria del mundo, sino que extiende su imperio y domina Texas.

El magnate tecnológico se desligó de sus actividades del Gobierno de los Estados Unidos meses atrás y se dedicó a la expansión de sus empresas más poderosas y cotizadas. Esto podría representar una amenaza para Trump, quien percibe un avance del empresario en el país.

Elon Musk aumenta su riqueza y agranda su imperio en Estados Unidos

Luego de los rumores de que Tesla podría retirar la oferta salarial billonaria a Musk, se confirmó que la compañía de vehículos eléctricos le concedió el contrato histórico y el australiano podría convertirse en el primer billonario del planeta.

Si bien el dueño de SpaceX no percibe ningún salario, el paquete de Tesla consiste en una concesión de acciones que le otorgaría hasta 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla durante los próximos 10 años.

Para obtener los beneficios que detallan el paquete, el magnate tecnológico deberá cumplir con una serie de objetivos que aumenten el valor de la compañía de vehículos.

Todas los objetivos que debe cumplir Elon Musk

de al menos 10 billones de dólares . Alcanzar una capitalización de mercado

Lograr ingresos anuales superiores a 1 billón de dólares .

Incrementar de forma sostenida la rentabilidad neta y el flujo de caja operativo .

Producir y entregar millones de vehículos eléctricos con márgenes altos.

Lanzar y escalar el servicio de robotaxis autónomos .

Desarrollar y comercializar la plataforma de inteligencia artificial y robots humanoides Optimus .

Cumplir los objetivos tecnológicos y financieros vinculados a las divisiones de energía solar y almacenamiento.

¿Por qué Elon Musk se adueñará de Texas?

Una de las compañías más imponentes de Elon Musk es SpaceX, dedicada a la exploración y fabricación aeroespacial. La base se encuentra radicada en Texas por las amplias playas disponibles para los procedimientos experimentales.

A comienzos del 2025, los residentes del extremo sur de Texas aprobaron, en una votación, el permiso para que Musk funde una ciudad llamada Starbase.

En un principio la medida generó controversia, ya que SpaceX cierra las playas públicas para llevar a cabo las expediciones. De esta forma, el empresario tiene potestad sobre los espacios públicos que corresponden y pertenecen a todos los residentes.

De acuerdo con el programa, la nueva ciudad tendría, aproximadamente, 1.6 millas cuadradas y se estima que 500 ciudadanos vivirán a su alrededor.