En esta noticia
A pocos días del Día de Acción de Gracias, distintas organizaciones comunitarias se preparan para acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles.
Desde este 17 de noviembre, varias entidades estarán entregando pavos gratis, alimentos y recursos para que más hogares puedan celebrar la fecha sin preocupaciones.
A continuación, los detalles de los eventos confirmados en Nueva York, Nueva Jersey y zonas cercanas.
Zonas de entrega de comida: días, horarios y ubicaciones
Commonpoint Bronx Center
- Fecha: 17 de noviembre de 2025
- Hora: 6 p.m.
- Dirección: 1665 Hoe Avenue, Bronx
- Condiciones: requiere confirmación previa; entrega hasta agotar existencias.
Queens Borough President
- Fecha: 17 de noviembre de 2025
- Hora: 1 p.m.
- Lugar: NYCHA Latimer Gardens, Queens
- Modalidad: se sugiere confirmar asistencia; los pavos se entregan por orden de llegada.
New York Red Bulls
- Fecha: 20 de noviembre de 2025
- Horario: de 4:30 p.m. a 6 p.m.
- Ubicación: estacionamiento este del estadio Sports Illustrated, entrada por la puerta D, NJ
- Requisito: confirmar asistencia.
Queens Community Justice Center
- Fecha: 20 de noviembre de 2025
- Horario: todo el día (12 a.m. a 11:59 p.m.)
- Puntos de entrega:
- 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica
- 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway
- Modalidad: por orden de llegada.
Queensborough Community College
- Fecha: 21 de noviembre de 2025
- Horario: de 2 p.m. a 3 p.m.
- Lugar: 222-05 56th Ave, Nueva York, frente al Edificio Administrativo
- Entrega: por orden de llegada.
New York Mets
- Fecha: 21 de noviembre de 2025
- Acción solidaria: más de 8,700 pavos se distribuirán en distintos puntos:
- West Side Campaign Against Hunger (Manhattan)
- New York Common Pantry (Bronx)
- Project Hospitality (Staten Island)
- City Harvest (Brooklyn)
Lionel D. Pickens Foundation
- Fecha: 22 de noviembre de 2025
- Hora: 11 a.m.
- Lugar: Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway
The Gardiner Foundation Inc.
- Fecha: 22 de noviembre de 2025
- Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
- Dirección: St. James Park, 2550 Jerome Avenue, Bronx
- Apertura de puertas: 7:30 a.m.
- Recomendación: confirmar asistencia.
Goke Food Pantry
- Fecha: 22 de noviembre de 2025
- Hora: 9 a.m.
- Lugar: 622 Cortelyou Road, Brooklyn
- Modalidad: por orden de llegada.
Harlem Grown
- Fecha: 25 de noviembre de 2025
- Horario: 11 a.m. a 4 p.m.
- Dirección: 116 W 134th Street
- Requisito: requiere confirmación de asistencia.