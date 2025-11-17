En esta noticia

A pocos días del Día de Acción de Gracias, distintas organizaciones comunitarias se preparan para acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles.

Desde este 17 de noviembre, varias entidades estarán entregando pavos gratis, alimentos y recursos para que más hogares puedan celebrar la fecha sin preocupaciones.

A continuación, los detalles de los eventos confirmados en Nueva York, Nueva Jersey y zonas cercanas.

Zonas de entrega de comida: días, horarios y ubicaciones

Commonpoint Bronx Center

  • Fecha: 17 de noviembre de 2025
  • Hora: 6 p.m.
  • Dirección: 1665 Hoe Avenue, Bronx
  • Condiciones: requiere confirmación previa; entrega hasta agotar existencias.

Queens Borough President

  • Fecha: 17 de noviembre de 2025
  • Hora: 1 p.m.
  • Lugar: NYCHA Latimer Gardens, Queens
  • Modalidad: se sugiere confirmar asistencia; los pavos se entregan por orden de llegada.
A pocos días del Día de Acción de Gracias, distintas organizaciones comunitarias se preparan para acompañar a las familias que atraviesan momentos difíciles. Imagen: archivo.

New York Red Bulls

  • Fecha: 20 de noviembre de 2025
  • Horario: de 4:30 p.m. a 6 p.m.
  • Ubicación: estacionamiento este del estadio Sports Illustrated, entrada por la puerta D, NJ
  • Requisito: confirmar asistencia.

Queens Community Justice Center

  • Fecha: 20 de noviembre de 2025
  • Horario: todo el día (12 a.m. a 11:59 p.m.)
  • Puntos de entrega:
    • 162-04 Tuskegee Airmen Way, Jamaica
    • 10-27 Beach 20th St, Far Rockaway
  • Modalidad: por orden de llegada.

Queensborough Community College

  • Fecha: 21 de noviembre de 2025
  • Horario: de 2 p.m. a 3 p.m.
  • Lugar: 222-05 56th Ave, Nueva York, frente al Edificio Administrativo
  • Entrega: por orden de llegada.

New York Mets

  • Fecha: 21 de noviembre de 2025
  • Acción solidaria: más de 8,700 pavos se distribuirán en distintos puntos:
    • West Side Campaign Against Hunger (Manhattan)
    • New York Common Pantry (Bronx)
    • Project Hospitality (Staten Island)
    • City Harvest (Brooklyn)
Lionel D. Pickens Foundation

  • Fecha: 22 de noviembre de 2025
  • Hora: 11 a.m.
  • Lugar: Food Universe, 32-11 Beach Channel Drive, Far Rockaway

The Gardiner Foundation Inc.

  • Fecha: 22 de noviembre de 2025
  • Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
  • Dirección: St. James Park, 2550 Jerome Avenue, Bronx
  • Apertura de puertas: 7:30 a.m.
  • Recomendación: confirmar asistencia.

Goke Food Pantry

  • Fecha: 22 de noviembre de 2025
  • Hora: 9 a.m.
  • Lugar: 622 Cortelyou Road, Brooklyn
  • Modalidad: por orden de llegada.

Harlem Grown

  • Fecha: 25 de noviembre de 2025
  • Horario: 11 a.m. a 4 p.m.
  • Dirección: 116 W 134th Street
  • Requisito: requiere confirmación de asistencia.