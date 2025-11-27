Se despide la panadería más famosa de la capital: cierra sus puertas para siempre y despiden a más de 50 trabajadores.

Estados Unidos se encuentra comenzando un nuevo feriado dedicado al Día de Acción de Gracias, una de las fechas más importantes del año. Por este motivo, la cadena de supermercados minorista Walmart y otras compañías informaron modificaciones importantes en su dinámica de atención al público.

El cierre temporal implica una pausa completa en la atención de sus tiendas físicas. La compañía considera que esta jornada es un momento clave para permitir que su personal descanse y comparta la celebración con sus familias.

Día de Acción de Gracias: por cuánto tiempo cerrará Walmart todas sus sucursales

La empresa reiteró que todas sus sucursales permanecerán cerradas durante el jueves del feriado, lo que se traduce en una interrupción de veinticuatro horas en la actividad comercial. Esta medida se convirtió en una norma desde que el descanso de sus empleados pasó a ser una prioridad en estas fechas.

El cierre abarca tanto la atención al público como los servicios que dependen de la actividad interna de las tiendas. Una vez finalizado el feriado, la reapertura se realiza de manera habitual durante el viernes siguiente, momento en el que suele reanudarse el flujo de compras previo a la temporada festiva.

Walmart permanecerá cerrado durante el Día de Acción de Gracias. Fuente: Archivo.

El anuncio ya motivó a miles de consumidores a adelantar compras o a reorganizar sus planes para evitar quedarse sin productos esenciales. La empresa remarcó que cada año intenta comunicar esta política con anticipación para evitar inconvenientes de último momento.

¿Cómo impacta en los consumidores?

Para quienes tenían previsto realizar compras durante el jueves, la medida implica ajustar el calendario y adelantar cualquier necesidad. El cierre suele generar mayor actividad en los días previos, ya que el feriado deja sin opciones a quienes dependen de estos grandes comercios.

Además, la pausa de Walmart suele influir en el comportamiento de otras cadenas y en la planificación logística de muchos hogares, que aprovechan esos días para abastecerse antes de las reuniones familiares del fin de semana largo.

¿Qué tiendas y oficinas cierran durante el feriado?