Estados Unidos se prepara para un nuevo feriado nacional y obligatorio programado para este jueves 27 de noviembre. Es que se celebra una de las festividades más emblemáticas e históricas del país, el día de Acción de Gracias.

Todos los focos quedan puestos en esta reconocida celebración que paraliza al país, pero muchos pasan desapercibido al día posterior a Acción de Gracias, conocido popularmente como Black Friday, que se ha convertido en uno de los feriados no oficiales más significativos del calendario estadounidense.

Decretaron feriado este jueves y habrá un nuevo fin de semana largo

El Día de Acción de Gracias, programado para este jueves 27 de noviembre en 2025, se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre de cada año. Es una de las festividades más importantes del país y conmemora el agradecimiento por la cosecha, la abundancia y la unión familiar.

La tradición se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y pueblos nativos compartieron un banquete para celebrar la supervivencia y la cooperación. Hoy, millones de familias se reúnen para cenar pavo, agradecer por lo recibido durante el año y dar inicio a la temporada navideña.

Decretaron feriado para este jueves y viernes y habrá un nuevo fin de semana largo. Fuente: Archivo.

¿Quiénes tendrán un feriado más este viernes?

En Estados Unidos, este viernes 28 de noviembre, posterior al Día de Acción de Gracias, no es un feriado federal, pero muchísimas personas igual lo tienen libre por decisión de sus empleadores o instituciones. En concreto, lo tienen como día no laboral:

Escuelas y universidades

Trabajadores estatales en varios estados

Empleados de muchas empresas privadas

Oficinas y organismos locales

La mayoría de estudiantes, empleados públicos de varios estados y trabajadores del sector privado tienen libre el viernes, lo que transforma Acción de Gracias en un fin de semana largo nacional.