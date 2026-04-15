Las autoridades gubernamentales confirmaron que habrá un nuevo feriado compatible con el día lunes y, de esta forma, muchos trabajadores gozarán de un fin de semana largo de 3 días. La fecha conmemora un hecho histórico en la independencia del país e invita a los ciudadanos a conmemorarlo. Si bien el calendario de feriados federales en Estados Unidos señala cuántos asuetos hay a nivel nacional general, cada estado luego cuenta con sus propias festividades. Por lo que este feriado no es federal y solo los disfrutarán unos pocos. El Confederate Memorial Day se celebrará el lunes 27 de abril de 2026 en el estado de Georgia, lo que genera un fin de semana largo para trabajadores del sector público estatal. Georgia mantiene esta jornada dentro de sus feriados regionales, aunque bajo una denominación más general en la actualidad. Esta fecha corresponde al cuarto lunes de abril y está vinculada históricamente a la conmemoración de los soldados confederados que participaron en la Guerra Civil estadounidense. En la práctica, las oficinas estatales suelen permanecer cerradas o con actividad reducida, lo que habilita el descanso extendido para empleados públicos. Aunque el feriado sigue figurando en el calendario, el Gobierno de Georgia eliminó su nombre oficial en 2016. Desde entonces, la fecha se identifica simplemente como “feriado estatal”, en un intento de modificar su connotación histórica. Además, desde 2020 muchas dependencias estatales trasladan su observación al Viernes Santo, lo que reduce su visibilidad como celebración independiente. Aun así, el día continúa generando impacto en el calendario laboral y en la organización de actividades en el estado. El Confederate Memorial Day no es exclusivo de Georgia y se mantiene vigente en varios estados del sur de Estados Unidos, aunque con diferentes fechas y nombres. Se trata de un feriado regional que sigue formando parte del calendario en estas jurisdicciones, con alcance limitado principalmente a empleados públicos y con variaciones en su nivel de reconocimiento oficial. Durante esta jornada, el impacto se concentra en el funcionamiento de servicios estatales. El alcance es limitado y no afecta a todo el sistema a nivel nacional. Cierran Abren