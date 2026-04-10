El calendario de Estados Unidos suma una fecha clave en abril que genera un nuevo descanso extendido para miles de trabajadores. Aunque no se trata de un feriado federal, su impacto en determinados estados lo convierte en una jornada relevante dentro del mes. El tercer lunes de abril, que en 2026 cae el 20 de abril, se celebra el Patriot’s Day, un feriado oficial en los estados de Massachusetts y Maine. El Patriot’s Day conmemora las batallas de Lexington y Concord de 1775, consideradas el inicio de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Más allá del descanso, se trata de una fecha con fuerte valor histórico que recuerda los primeros enfrentamientos entre las colonias americanas y el Imperio británico. Al celebrarse un lunes, este feriado genera automáticamente un fin de semana largo: Al ser un feriado estatal en Massachusetts y Maine: