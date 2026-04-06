Una disposición vigente del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) volvió a poner el foco sobre miles de conductores que manejan con una condición específica asentada en su licencia. Aunque muchos creen que se trata de una simple observación administrativa, puede derivar en controles, revisiones médicas y hasta nuevas pruebas para seguir conduciendo legalmente. La medida afecta a quienes solo pueden circular cumpliendo una exigencia visual determinada. Si el conductor no respeta esa restricción, el DMV no solo puede considerar que está manejando de forma indebida, sino también abrir una reevaluación completa de su capacidad para seguir al volante. La restricción que más atención genera en estos casos es la de lentes correctivos. En California, si una persona aprueba el examen visual usando anteojos o lentes de contacto, el DMV agrega esa condición a la licencia y obliga a conducir siempre con esa corrección óptica. Eso significa que estos conductores quedan bajo una exigencia concreta al circular La base legal de esta política aparece en varias disposiciones del Código de Vehículos de California (CVC). El DMV explica que las secciones 12806 y 12809 le permiten negarse a emitir o renovar una licencia si considera que una persona no puede conducir de manera segura por una condición física o sensorial. Además, la sección 12814 del CVC autoriza al organismo a realizar pruebas y reexámenes, mientras que la sección 13800 del CVC le permite investigar y volver a evaluar a cualquier conductor cuando existan razones para revisar su capacidad al volante. En casos más graves, también puede intervenir la sección 13953, que habilita suspensiones o revocaciones. El DMV de California exige que todos los solicitantes de licencia aprueben una prueba de visión. El estándar general es ver 20/40 con ambos ojos juntos, o 20/40 en un ojo y al menos 20/70 en el otro, con o sin lentes correctivos. Si la persona no alcanza ese nivel, puede ser enviada a un especialista para completar el formulario DL 62 (Reporte de Examen de Visión) y luego quedar sujeta a una nueva evaluación o incluso a una prueba de manejo. El punto más importante es que, si la licencia exige usar lentes, manejar sin ellos es ilegal en California. A partir de ahí, el conductor puede exponerse a observaciones, reexámenes y restricciones más severas.