Una normativa federal vigente en Estados Unidos obliga a todos los jóvenes mayores de 18 años a registrarse en el Selective Service System (SSS). Aquellos ciudadanos, sin importar su estatus legal, que no cumplan con la normativa pueden ser gravemente sancionados. La medida no implica un envío automático al ejército ni un llamado inmediato a la guerra, pero sí exige un trámite obligatorio dentro de una franja de edad específica. Lo que sigue vigente en Estados Unidos no es un regreso automático del servicio militar obligatorio, sino la obligación de anotarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS). Según la normativa federal, deben registrarse casi todos los hombres de entre 18 y 25 años, incluso si no nacieron en el país. Entre los principales grupos alcanzados por esta obligación aparecen El organismo oficial establece que el trámite debe hacerse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 18 años. También deben anotarse quienes llegan a vivir al país entre los 18 y los 25 años, siempre que entren dentro de las categorías alcanzadas por la ley. Uno de los puntos más importantes de esta normativa es que muchos inmigrantes también están obligados a registrarse, incluso si no tienen ciudadanía estadounidense. Por eso, una gran cantidad de personas cree erróneamente que este sistema solo aplica a nacidos en el país o a quienes ya forman parte de las Fuerzas Armadas. Las excepciones existen, pero son limitadas. En general, pueden quedar afuera quienes mantengan una visa de no inmigrante vigente, como algunos casos de visas de estudiante, turista o diplomáticas, siempre que conserven ese estatus hasta cumplir 26 años. No inscribirse en el Sistema de Servicio Selectivo no solo puede derivar en una multa de hasta 250.000 dólares o incluso en penas de prisión, sino también en problemas concretos para acceder a distintos beneficios o trámites en el futuro. Entre las consecuencias más importantes figuran Esto significa que, aunque la inscripción no implique ir a la guerra, sí puede tener efectos reales y duraderos si una persona omite el trámite durante el período en el que está obligada a hacerlo. El Gobierno estadounidense aclara que anotarse en el SSS no convierte automáticamente a una persona en soldado ni significa que será enviada a un conflicto bélico. La inscripción funciona como una base de datos oficial que podría ser utilizada únicamente en caso de que el país active una leva mediante otro proceso legal. En otras palabras, registrarse no es lo mismo que incorporarse al ejército, pero sí es una obligación federal vigente. Por eso, para miles de hombres que viven en Estados Unidos, especialmente al cumplir 18 años, este trámite sigue siendo obligatorio y no cumplirlo puede salir muy caro.