El pasaporte estadounidense es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que tengan planeado realizar viajes internacionales, pues forma parte de la lista de obligatorios para ingresar y salir de Estados unidos sin inconvenientes. En ese sentido, si bien en general cualquiera que cumpla con los requisitos documentales del Departamento de Estado podrá tramitar esta identificación internacional, se imponen restricciones claras para quienes tienen adeudados los pagos de manutención infantil. De acuerdo con lo detallado por las autoridades, quienes adeuden 2,500 dólares o más en manutención infantil no son elegibles para tramitar un pasaporte estadounidense. Quienes ya hayan solicitado, pero no puedan obtener su documento porque aún deben cumplir con este pendiente, tendrán que seguir y aguardar a las siguientes instancias De estar en condiciones para gestionar este documento, será necesario que el solicitante cumpla con ciertos requisitos clave: Esta documentación debe entregarse a un centro especializado o en cualquiera de las ferias especiales de tramitación.