América Latina cuenta con un gigante naval que redefine su presencia marítima y consolida su papel estratégico en el Atlántico Sur. Se trata de un megabuque diseñado para operar tanto en misiones militares como en tareas de cooperación y rescate , marcando un antes y un después en la historia naval regional.

Su tamaño, capacidades tecnológicas y versatilidad lo convierten en una pieza clave dentro de la flota de Brasil y en uno de los buques de guerra más avanzados de toda la región. Con más de 200 metros de longitud y un despliegue total superior a las 21 mil toneladas, esta embarcación combina potencia, logística y ayuda humanitaria.

¿Qué es el NAM “Atlântico” y para qué sirve este megabuque de guerra?

El NAM “Atlântico”, también conocido como Portaaviones Multipropósito, es el buque más grande de la Armada de Brasil y el de mayor tamaño en toda América Latina. Su función no se limita al ámbito bélico: el barco está preparado para participar en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz, tanto dentro como fuera del país .

Entre sus principales funciones destacan:

Control de áreas marítimas estratégicas

Operaciones anfibias con helicópteros y tropas.

Apoyo logístico y transporte de personal militar.

Misiones humanitarias y asistencia en desastres naturales.

¿Cuál es el origen de este buque de guerra y por qué es clave para la estrategia de su país?

Antes de ser NAM “Atlântico”, el barco sirvió durante dos décadas en la Royal Navy del Reino Unido bajo el nombre de HMS Ocean. Construido originalmente en los años noventa, participó en misiones humanitarias y de paz en regiones como Kosovo, Irak, Libia y el Caribe .

Sus características técnicas impresionan por su escala:

Longitud: 203,4 metros.

Desplazamiento: 21.578 toneladas.

Capacidad: 806 infantes de marina.

Cubierta para 7 aeronaves y hangar para 18 helicópteros.

Autonomía: 8.000 millas náuticas y velocidad máxima de 18 nudos.

El NAM “Atlântico” refuerza la posición de Brasil como potencia regional y socio estratégico en operaciones internacionales. Además de su rol militar, puede actuar como base flotante de rescate y transporte de suministros en situaciones de emergencia o catástrofes naturales, ampliando la capacidad de respuesta del Estado brasileño y su influencia en la región.