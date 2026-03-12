En Estados Unidos existen programas federales que garantizan cobertura médica para ciertos grupos vinculados al servicio público. Entre ellos se encuentra el sistema de salud destinado a quienes integran las Fuerzas Armadas, un beneficio que también puede extenderse a sus familias directas si cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno federal. Las autoridades confirman que los miembros del Ejército y otros cuerpos militares en servicio activo pueden acceder a atención médica sin costo a través de un programa oficial. Este sistema no solo cubre al soldado, sino también a su cónyuge y a sus hijos registrados. La cobertura médica para militares se gestiona a través del programa TRICARE, el sistema de salud del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este programa está destinado a miembros del servicio activo, reservistas y familiares directos que estén registrados en el sistema de elegibilidad militar. A través de este programa, el Gobierno brinda acceso a consultas médicas, hospitalización, medicamentos recetados y otros tratamientos necesarios. En muchos casos, los militares en servicio activo reciben atención sin costo y sus familiares pueden acceder a servicios de salud con costos muy reducidos o completamente cubiertos. El requisito principal para obtener este beneficio es estar en servicio activo dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y registrar oficialmente a los familiares en el sistema de elegibilidad militar. De esta manera, el cónyuge y los hijos pueden ser incluidos dentro del programa de cobertura médica.