El entrenamiento militar que rehabilitaba soldados durante la guerra, hoy conocido como Pilates, se convirtió en una rutina popular para tonificar el cuerpo sin impacto. A diferencia de spinning o running, combina fuerza, control y respiración en ejercicios que también pueden hacerse desde casa. Creado hace más de un siglo, el método fue diseñado por el alemán Joseph Pilates para mejorar la recuperación física y la movilidad. Con el tiempo pasó del ámbito médico a los gimnasios y hoy es recomendado para fortalecer músculos, mejorar la postura y prevenir lesiones. El método Pilates surgió a principios del siglo XX cuando Joseph Pilates desarrolló una serie de ejercicios para fortalecer el cuerpo. Durante la Primera Guerra Mundial los aplicó para ayudar a rehabilitar soldados y pacientes inmovilizados. La disciplina se basa en seis principios fundamentales que guían cada movimiento: El Pilates moderno incluye una modalidad muy difundida llamada Pilates de suelo o “mat Pilates”. Esta versión utiliza el peso corporal y permite entrenar sin máquinas ni equipamiento especial. Entre sus beneficios principales se destacan: