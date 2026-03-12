En Estados Unidos, la ley federal dictamina que todos los hombres que cumplen 18 años deben anotarse en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS), una lista oficial del país que podrá ser utilizada por el Gobierno en caso de que una emergencia nacional tenga lugar. Según se explica, el registro se utilizaría, de ser necesario, para “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso Cumplir con este deber no sólo es obligatorio para evitar graves sanciones económicas y penales, sino también para mantenerse elegible para ciertos empleos, para recibir ayudas gubernamentales y poder tramitar la ciudadanía estadounidense. Los nacidos en 2008, deben realizar el trámite de registro durante este año, dado que alcanzan sus 18. Es importante considerar que la gestión puede ser completada por hombres de hasta 25 años, por lo que también deberán anotarse quienes aún no lo hayan hecho y estén a punto de alcanzar la edad límite. Entre las personas que deben cumplir con esta norma se encuentran Este trámite debe gestionarse en el sitio web oficial del Sistema del Servicio Selectivo proporcionando los siguientes datos Las autoridades pueden imponer sanciones de hasta 250,000 dólares y 5 años de prisión. Además, se especifica que el no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos federales, para recibir la ciudadanía -en caso de ser extranjero- y la posibilidad de obtener financiamiento federal, entre otros beneficios. Es importante considerar que el registrarse no es garantía absoluta de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino que, en dicho caso se seguirían una serie de pasos y debería realizarse la lotería correspondiente.