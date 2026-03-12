Perder peso en poco tiempo es uno de los objetivos más buscados por quienes quieren mejorar su salud o recuperar hábitos saludables. Según especialistas en nutrición, existe una dieta que permite bajar hasta 5 kilos en una semana, siempre que se combine una alimentación equilibrada con cambios en el estilo de vida. El plan se basa en comer alimentos naturales, controlar las porciones y mantener una rutina regular de comidas, evitando productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Nutricionistas del canal Alimmenta explican que la pérdida de peso rápida es posible si se siguen ciertas reglas básicas de alimentación y hábitos diarios. Entre las recomendaciones más importantes se destacan: Según los especialistas, estas pautas ayudan a reducir la retención de líquidos, mejorar la digestión y acelerar la pérdida de peso, lo que permite ver resultados en pocos días. El plan alimenticio se centra en productos frescos y nutritivos. Los expertos recomiendan incluir al menos 200 gramos de verduras en cada comida, junto con proteínas magras y carbohidratos integrales. Entre los alimentos más recomendados aparecen: Estos productos aportan fibra, vitaminas y antioxidantes, lo que ayuda a mejorar la digestión y a controlar el apetito durante el proceso de adelgazamiento. El plan semanal propuesto por especialistas incluye comidas equilibradas a lo largo del día para evitar pasar hambre. Un ejemplo de jornada puede ser: Otros días incluyen platos como merluza al horno con boniato, lentejas con verduras o pollo a la plancha con arroz integral, siempre acompañados por frutas o yogur como complemento. Los especialistas remarcan que el objetivo de este tipo de dieta no es solo adelgazar rápido, sino evitar el efecto rebote, algo que suele ocurrir cuando se siguen regímenes muy restrictivos. Además recomiendan preparar el plan alimenticio con un profesional.