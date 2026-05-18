El cumplimiento de las obligaciones tributarias volvió a ubicarse en el centro de las acciones de control en Colombia. A través de operativos presenciales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realiza visitas institucionales para verificar que contribuyentes y establecimientos cumplan con normas fiscales vigentes. Aunque algunos titulares generaron dudas, estas jornadas no consisten en visitas casa por casa contra cualquier ciudadano, sino en controles focalizados sobre contribuyentes seleccionados mediante análisis de riesgo y actividades económicas específicas. La estrategia hace parte del plan “Transparencia fiscal para un país más justo”, impulsado por la DIAN dentro de su plan de choque contra la evasión y el contrabando 2026. Durante estas jornadas, los equipos revisan principalmente: Para estas verificaciones, suelen participar funcionarios de servicio, cobranzas y fiscalización, lo que permite revisar simultáneamente distintos frentes tributarios. Uno de los puntos más importantes para los contribuyentes es b. Por eso, la entidad establece que sus funcionarios deben presentarse correctamente al iniciar cualquier actuación. Entre los elementos de identificación obligatorios se encuentran: La DIAN recuerda que no solicita pagos en efectivo ni claves bancarias durante estas visitas. Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden verificar la autenticidad llamando a la línea oficial de impuestos: 601 307 8064. La primera jornada nacional de presencia institucional se realizó los días 13 y 14 de marzo de 2026, con despliegue en 40 ciudades del país. Según balances oficiales, participaron más de 5.000 servidores públicos, se contactó a 12.390 contribuyentes y se efectuaron 836 visitas a establecimientos comerciales, superando la meta inicial prevista. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla estuvieron entre las ciudades con mayor cantidad de contribuyentes contactados durante la jornada. Cuando las auditorías identifican irregularidades relevantes, la entidad puede iniciar procesos administrativos contemplados en el Estatuto Tributario y demás normas aplicables. Entre las consecuencias más frecuentes figuran: Las facultades de fiscalización que respaldan estas actuaciones están contempladas en el Decreto Ley 2245 de 2011 y en el Estatuto Tributario colombiano. La DIAN confirmó que realizará un total de cinco jornadas de presencia institucional durante 2026. La primera ya se llevó a cabo en marzo y las cuatro restantes serán anunciadas mediante comunicados oficiales a lo largo del año. Estas acciones buscan reforzar el control tributario, mejorar el cumplimiento de obligaciones fiscales y reducir prácticas asociadas a evasión y contrabando en distintos sectores económicos.