La gigante minorista Walmart desembolsará USD 100 millones luego de alcanzar un acuerdo con la Federal Trade Commission (FTC) por presuntas irregularidades en el sistema de pagos de su programa de repartidores Spark. La investigación, respaldada por fiscales de 11 estados, concluyó que miles de conductores habrían recibido información poco clara sobre pagos base y propinas, en un contexto de fuerte expansión del comercio electrónico en Estados Unidos. El acuerdo obliga a la compañía a compensar a los trabajadores afectados y a rediseñar sus mecanismos internos de control. El foco del caso estuvo puesto en Spark, la aplicación lanzada por Walmart para coordinar entregas a domicilio mediante conductores independientes. Según el regulador federal, la empresa habría difundido estimaciones de ingresos potenciales superiores a los montos efectivamente percibidos por muchos repartidores. Además, la FTC detectó inconsistencias en la forma en que se informaba el destino de las propinas de los clientes. De acuerdo con el expediente, algunos conductores no contaban con herramientas claras para verificar el cálculo final de sus ingresos por cada pedido completado. La intervención contó con el respaldo de estados como California, Arizona, Illinois y Pensilvania, entre otros, lo que amplificó la presión sobre la compañía. Como parte del acuerdo, Walmart deberá implementar nuevas herramientas tecnológicas que permitan a los repartidores consultar en tiempo real el desglose detallado de cada pago, incluyendo el monto exacto de las propinas. El pacto también establece auditorías periódicas y mayores estándares de transparencia en la comunicación hacia los trabajadores. Las autoridades advirtieron que habrá sanciones adicionales si se detectan incumplimientos futuros. Desde la empresa señalaron que reconocen el trabajo de los conductores y aseguraron que se encuentran reforzando los procedimientos internos para garantizar mayor claridad en la información. El caso se enmarca en una tendencia creciente de supervisión sobre la llamada economía de plataformas. En los últimos años, compañías como Amazon y DoorDash también enfrentaron investigaciones por prácticas vinculadas a sistemas de pago y distribución de propinas. La FTC remarcó que la transparencia en la información salarial es clave para el funcionamiento eficiente del mercado laboral digital. El sector de entregas y comercio electrónico mueve miles de millones de dólares al año y emplea a cientos de miles de trabajadores independientes en todo el país.