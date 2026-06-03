Walmart, la famosa cadena de tiendas minoristas, confirmó un importante cambio en su modelo de compras en Estados Unidos.

La compañía amplió su servicio de entrega en 30 minutos o menos a 33 sucursales de todo el país, iniciativa que, según se informó, busca responder a una demanda creciente de envíos cada vez más rápidos.

Con esta modalidad, ciertos clientes podrán recibir alimentos, medicamentos, productos para mascotas, artículos para el hogar y otros esenciales de manera rápida y sin necesidad de acudir a una tienda física.

El cambio de Walmart que se aplicó a 33 sucursales de todo el país

La cadena minorista informó que el servicio de entrega ultrarrápida ya está disponible en decenas de mercados y forma parte de una estrategia enfocada en la inmediatez.

De acuerdo con lo informado por la empresa, hay más de 100,000 productos elegibles que podrán recibirse cuando la opción esté disponible en la dirección.

Este servicio está disponible en 33 sucursales de todo el país. Shutterstock

En qué ciudades Walmart ya ofrece esta forma de comprar

El servicio está disponible en 33 mercados diferentes. Algunas de las ciudades donde se ubican son

Austin

Dallas

Denver

Houston

Chicago

St. Louis

Atlanta

Tampa

Oklahoma City

Cuánto cuesta este servicio de Walmart y quiénes pueden usarlo

De acuerdo con lo indicado, este servicio tiene un costo de 10 dólares para los suscriptores de Walmart+.